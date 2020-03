Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt enkele politici die voor miljoenen dollars aan aandelen verkochten nadat ze vlak voor financiële markten instortten waren bijgepraat over het coronavirus. Mogelijk zou er sprake zijn van handel met voorkennis, schrijft The Wall Street Journal maandag op basis van ingewijden.

De zakenkrant schrijft dat de opsporingsdienst FBI contact heeft gezocht met senator Richard Burr van de staat North Carolina. Burr zou volgens onderzoekssite ProPublica, nadat hij op 24 januari was bijgepraat over het virus, aandelen met een totaalwaarde van 600.000 dollar (545.000 euro) tot 1,7 miljoen dollar hebben verkocht, verspreid over ruim dertig transacties.

De politicus zou onder meer aandelen in een hotelketen hebben verkocht. Die onderneming wordt hard geraakt door de gevolgen van het COVID-19-virus: haar aandelenkoers is sinds eind januari bijna gehalveerd.

Burr heeft toegegeven aandelen te hebben verkocht, maar stelt dat hij dit op basis van publieke informatie, zoals uitzendingen van zakenzender CNBC, heeft gedaan. Burrs advocaat zegt tegen de zakenkrant dat ze maar al te graag meewerken aan het onderzoek, "waaruit zal blijken dat zijn acties gepast waren".

