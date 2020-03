In de maand februari van dit jaar daalde het aantal vliegtuigpassagiers dat uit en naar Nederland reisde ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het is voor het eerst in zeven jaar dat er sprake is van een daling in deze periode, en die is volledig toe te schrijven aan de maatregelen rond het coronavirus.

"Waar in januari het aantal passagiers nog steeg met 1,8 procent, waren er in februari 1,3 procent minder passagiers die van en naar de Nederlandse luchthavens reisden", meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. "Het aantal passagiers dat van en naar Azië vloog, daalde in februari met bijna 19 procent."

Met name het aantal passagiers dat uit en naar China en Hongkong reisde holde achteruit sinds het COVID-19-virus in Azië opdook. Volgens het CBS daalde het aantal reizigers tussen Nederland en China met bijna 80 procent en dat tussen Nederland en Hongkong met ruim 40 procent. KLM schrapte begin februari de vluchten tussen Nederland en China.

De daling van het aantal vluchten had uitsluitend betrekking op passagiersvluchten. "Het aantal vrachtvluchten op China nam toe van 189 vrachtvluchten in februari 2019 naar 202 in februari 2020, een stijging van bijna 7 procent."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.