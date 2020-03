Winkelconcern FNG, het moederbedrijf van onder meer Steps, Brantano en Miss Etam, verwacht een "aanzienlijke" daling van de omzet. Sinds medio maart zijn de winkels van het bedrijf in Nederland en België gesloten.

Op 19 maart heeft het bedrijf de vestigingen in Nederland gesloten. Sinds 17 maart zijn de winkels in België op last van de regering dicht. In Scandinavië is het concern nog actief met een webwinkel.

In alle markten ziet het bedrijf het consumentenvertrouwen afnemen. FNG verwacht daarom dat consumenten niet-essentiële aankopen niet of later zullen doen. Ook de online verkopen komen hierdoor naar verwachting onder druk te staan.

Daarnaast heeft het bedrijf te maken met vertragingen en annuleringen van bestellingen, onder meer door de sluiting van fabrieken in China en Turkije.

