Schiphol trekt de eerder uitgesproken vooruitzichten over de omzet en winst over dit jaar terug, in verband met de onzekerheid die is ontstaan door de coronacrisis. Dat maakt Royal Schiphol Group, de exploitant van onder meer luchthaven Schiphol, maandag bekend.

"Schiphol Group blijft de markt informeren over de impact door de effecten van de wereldwijde pandemie", aldus de onderneming. De uitbraak van het coronavirus heeft een enorme impact op de luchtvaart; op de maatschappijen en ook op de luchthavens.

Onder de Schiphol Group vallen behalve de nationale luchthaven Amsterdam Airport Schiphol, ook Rotterdam The Hague Airport, Eindhoven Airport en het nog te openen vliegveld Lelystad.

"Aangezien er geen precedent is voor een uitbraak van deze schaal en het onduidelijk is hoe het COVID-19-virus zich verder ontwikkelt, is de omvang van de impact op Royal Schiphol Groups bedrijfsvoering, operationeel resultaat, vooruitzichten en financiële positie onvoorspelbaar", aldus het bedrijf in een verklaring.

"Schiphol Group zal het verwachte nettoresultaat en de verwachte passagiersgroei, gepubliceerd op 14 februari 2020, niet kunnen halen." Wanneer het vliegverkeer pas in juni weer geleidelijk op gang komt, wat niet ondenkbaar is, zal het aantal passagiers op Schiphol ruim een kwart lager uitkomen dan vorig jaar.

Het bedrijf bekijkt of doordat er aanzienlijk minder verkeer is, projecten versneld kunnen worden uitgevoerd, waarbij bij andere projecten wellicht al dan niet tijdelijk de stekker eruit wordt getrokken.

