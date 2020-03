Grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen hebben de Amerikaanse regering in een gezamenlijke brief om 58 miljard dollar (ruim 52 miljard euro) aan steun gevraagd. De airlines pleiten voor overheidssubsidies en leningen en hebben ook een verdeelsleutel bedacht.

"Gezien de urgente en onmiddellijke behoefte is het noodzakelijk dat deze fondsen zo snel mogelijk worden uitbetaald", staat in de brief van zaterdag, die is ingezien door persbureau Reuters. Deze is ondertekend door de bestuurders van American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Alaska Airlines, JetBlue, Southwest Airlines, Hawaiian Airlines en Atlas Air en vrachtvervoerders UPS en FedEx.

In het steunpakket van 2 biljoen dollar voor het verzachten van de economische gevolgen van het coronavirus is 50 miljard dollar gereserveerd voor luchtvaartmaatschappijen die passagiers vervoeren. 8 miljard dollar is gereserveerd voor subsidies en leningen voor vrachtvervoerders. De bedrijven dreigen duizenden mensen te ontslaan als ze niet genoeg steun krijgen.

De luchtvaartmaatschappijen baseerden zich bij het berekenen van de benodigde bedragen op de uitbetaalde salarissen in de periode van april tot september vorig jaar. Voor de verdeelsleutel van het gevraagde bedrag gaan de bedrijven uit van de zogenoemde beschikbare stoelkilometers, wat aanduidt hoeveel capaciteit er is. De vrachtvervoerders hanteren eenzelfde uitgangspunt.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.