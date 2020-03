Ondernemers in de detailhandel, de horeca en de reisbranche zijn in maart een stuk somberder geworden over het economisch klimaat. "De laatste keer dat de detailhandel, de horeca en de reisbranche alle drie negatief waren over het economisch klimaat was in december 2014", meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

"De verwachtingen van ondernemers in de horeca en reisbranche zijn in vergelijking met eerdere enquêtes in maart, de meest negatieve sinds 2012." Het CBS komt tot deze conclusies op basis van de Conjunctuurenquête Nederland.

In de enquête wordt elke maand aan ondernemers gevraagd om een inschatting te maken over ontwikkelingen en verwachtingen rond hun bedrijf. Op dit moment is het zo dat de meerderheid van de ondernemers in de horeca, detailhandel en reisbranche verwacht dat het de komende maanden slechter wordt.

"Over de verwachte omzet en personeelssterkte in de komende maanden waren deze ondernemers per saldo nog wel positief, maar wel in mindere mate dan in eerdere jaren", aldus het CBS. Het statistiekbureau tekent daarbij aan dat 90 procent van de ondernemers de vragenlijst al voor 12 maart had ingevuld, op die datum werden strengere maatregelen aangekondigd door het kabinet.

Het productenvertrouwen in de industrie daalde over de hele linie in maart tot bijna nul (0,2), in februari was dat nog 3,7. Volgens het CBS is dit het laagste niveau sinds september 2014, sindsdien oversteeg het aantal ondernemers dat positief gestemd was het aantal fabrikanten dat negatief was.