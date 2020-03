De Rabobank gaat voorlopig geen dividend uitkeren en geeft daarmee gehoor aan de oproep van de Europese Centrale Bank (ECB), De Nederlandsche Bank (DNB) en grote investeerders om geld in eigen kas te houden tijdens de coronacrisis, zo laat de bank zondag weten.

De Rabobank zal geen vergoedingen betalen op de Rabobank Certificaten in maart, juni en september.



"Als coöperatieve bank willen we ons maximaal inzetten om de economie te steunen en onze klanten door de crisis helpen. Het is onze prioriteit om samen met de bankensector, de overheid, toezichthouders en andere belanghebbenden, onze klanten te steunen, die nu zo zwaar geraakt worden door de corona pandemie", aldus Bas Brouwers, Chief Financial Officer bij Rabobank.

Door dividenduitkeringen te schrappen kunnen Europese banken tientallen miljarden euro's in kas kunnen houden, stelde voorzitter van de raad van toezicht van de ECB Andrea Enria in een blogpost.

Ook grote investeerder riepen zaterdag op de dividenduitkeringen uit te stellen of zelfs helemaal op te schorten. De oproep is opmerkelijk, omdat de dividenduitkering normaliter een belangrijke verdienste is voor aandeelhouders. Door de economische gevolgen van het coronavirus zijn het geen normale tijden, beargumenteren grote investeerders.

Door de coronavirusuitbraak neemt de economische activiteit flink af en dreigen bedrijven zelfs om te vallen. De dividenduitkering kost veel geld en zou bedrijven dus nog erger kunnen verzwakken. Het is daarom in hun eigen voordeel als het dividend voorlopig niet wordt uitgekeerd.