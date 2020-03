Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen dat het kabinet noodlijdende lokale en regionale kranten gaat ondersteunen. De partijen roepen minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) in schriftelijke vragen op om met een financiële regeling te komen.

De maatregelen zijn nodig omdat de lokale en regionale kranten in financieel zwaar weer zijn beland. Door de corona-uitbraak zien deze bladen hun advertentiemarkt opdrogen, schreef branchevereniging NNP vorige week. Bij de NNP zijn ongeveer vierhonderd gratis bladen aangesloten.

De coalitiepartijen vragen Slob onder meer of hij bereid is "om met de uitgevers van huis-aan-huiskranten in overleg te treden over de mogelijkheden om de huidige kritieke financiële situatie te overbruggen".

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie wijzen onder meer op uitspraken die Slob in het verleden deed over het belang van lokale en regionale kranten. Zo vragen ze de minister of hij nog altijd van mening is dat "huis-aan-huiskranten een belangrijke rol spelen in het geven van informatie of een kritische blik op bijvoorbeeld raadsvergaderingen en initiatieven uit de buurt".

Door de financiële problemen bij de lokale en regionale kranten zijn er nu al edities die noodgedwongen hun oplages omlaag hebben geschroefd. Dit zou voor veel huis-aan-huisbladen dreigen als de huidige situatie zo blijft, omdat de kosten dan hoger worden dan de inkomsten.