Grote aandeelhouders als pensioenfondsen en vermogensbeheerders roepen bedrijven zaterdag in gesprek met Het Financieele Dagblad (FD) op de dividenduitkering uit te stellen of zelfs helemaal op te schorten. De oproep is opmerkelijk, omdat de dividenduitkering normaliter een belangrijke verdienste is voor aandeelhouders. Door de economische gevolgen van het coronavirus zijn het geen normale tijden, beargumenteren grote investeerders.

"Voor heel veel van onze leden is het dividend heilig, maar het zijn nu ongebruikelijke tijden", zegt Paul Koster, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) tegen FD. Door de coronavirusuitbraak neemt de economische activiteit flink af en dreigen bedrijven zelfs om te vallen. De dividenduitkering kost veel geld en zou bedrijven dus nog erger kunnen verzwakken.

"Dividend niet uitkeren draagt bij aan de stabiliteit van ondernemingen, en dat is soms nodig in volatiele tijden", legt Eloy Lindeijer uit in de zakenkrant. Lindeijer is verantwoordelijk voor de beleggingen bij pensioenbelegger PGGM en beheert een portefeuille van ongeveer 250 miljard euro.

Ook buitenlandse vermogensbeheerders zien de dividenduitkering even niet als iets onaantastbaars. "Als besturen naar hun dividend- en aandeleninkoopbeleid kijken, is het belangrijkste punt om ervoor te zorgen dat het vertrouwen in de lange termijn van het bedrijf verzekerd is. Dit zou ook het tijdelijk opschorten of aanpassen van dat beleid kunnen betekenen", zegt Sacha Sadan, verantwoordelijk voor de beleggingen van de Britse pensioenbelegger LGIM, tegen FD. LGIM heeft een beleggingsportefeuille van ongeveer 1.300 miljard euro en heeft ruim 1,5 procent van Shell in handen.

Centrale banken roepen ook op tot schrappen dividenduitkering

Vrijdag deed de Europese Centrale Bank (ECB) al een oproep aan banken om de dividenduitkering tot de herfst te schrappen. Deze oproep werd onderschreven door De Nederlandsche Bank (DNB).

Europese banken zouden door het schrappen van de dividenduitkeringen tientallen miljarden euro's in kas kunnen houden, stelde voorzitter van de raad van toezicht van de ECB Andrea Enria in een blogpost.