De olieprijs is in de afgelopen week voor de vijfde week op rij gedaald. De prijs van een vat olie zakte naar het laagste punt sinds 2003. De grondstofprijs daalt door een combinatie van terugvallende vraag als gevolg van de uitbraak van het coronavirus en een stijging van de productie.

De prijs van een vat Brentolie daalde vrijdag met 5,3 procent naar 24,95 dollar (22,34 euro). Amerikaanse olie werd 4,8 procent minder waard en eindigde de week op 21,51 dollar. De olieprijs zakte daarmee naar het laagste niveau sinds 2003, ten tijde van de Amerikaanse invasie in Irak.

De daling van de olieprijs werd ingezet nadat onderhandelingen tussen de OPEC en Rusland over productiebeperkingen stukliepen. Saoedi-Arabië ontketende daarop een prijzenoorlog door de olie met forse kortingen aan te bieden. Daarnaast daalde de vraag naar de grondstof vanwege de uitbraak van de COVID-19-pandemie.

Door de lagere olieprijs zakt de prijs aan de pomp ook. De gemiddelde adviesprijs voor een liter Euro 95 in Nederland is zaterdag met 0,2 cent gedaald naar 1,605 euro, schrijft consumentenplatform UnitedConsumers. Eind februari was dat nog 1,78 euro.