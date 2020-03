De Britse luchtvaartmaatschappij Virgin Atlantic zal in de komende dagen aankloppen bij de Britse regering voor staatssteun, schrijft Financial Times (FT) vrijdag op basis van ingewijden. Door de ingevoerde reisrestricties wereldwijd hebben veel luchtvaartmaatschappijen het mes in vluchtschema's moeten zetten, met economische problemen tot gevolg.

Naast Virgin Atlantic overwegen ook andere luchtvaartmaatschappijen als easyJet, Loganair en Eastern Airways naar de regering te stappen voor financiële steun, schrijft FT.

Eerder deze week zei de nieuwbakken Britse minister van Financiën Rishi Sunak nog dat de regering geen bail-out zou gaan geven aan de gehele Britse luchtvaart. De overheid verwacht dat de sector eerst naar andere manieren kijkt om de geldpositie te verbeteren, voordat er om staatssteun gevraagd kan worden. De Britse overheid zou deze aanvragen vervolgens per geval bekijken.

Ingewijden zeggen tegen FT dat regionale luchtvaartmaatschappijen als eerste in aanmerking zullen komen voor noodsteun, gezien het beleid van de overheid om de economische activiteit in regio's buiten Londen te bevorderen.

De steenrijke eigenaar van Virgin Atlantic, Richard Branson, beloofde vorige week 250 miljoen dollar (224 miljoen euro) in Virgin Group te steken, waarvan een groot deel naar de luchtvaartmaatschappij zal gaan. Naast Atlantic, vallen ook bedrijven als Virgin Hotels en Virgin Rail onder Virgin Group.

