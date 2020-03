Door de uitbraak van het coronavirus is de wereldeconomie in een recessie beland die gelijk is aan of zelfs erger is dan de financiële crisis van 2009, stelt IMF-voorzitter Kristalina Georgieva vrijdag in een persconferentie.

Reisrestricties en lockdowns hebben ervoor gezorgd dat de economische activiteit wereldwijd gekelderd is, met faillissementen en ontslagen tot gevolg. In de Verenigde Staten vroegen deze week bijvoorbeeld bijna 3,3 miljoen mensen een werkloosheidsuitkering aan, een recordaantal.

Georgieva waarschuwde met name voor de gevolgen van opkomende economieën. "De combinatie van een gezondheidscrisis met een abrupte rem op de economie zal vooral deze landen hard treffen", aldus de IMF-topvrouw.

Om landen als India en Brazilië door de crisis heen te slepen, is volgens haar een gigantisch steunpakket nodig van ruim 2 biljoen euro. Een deel hiervan komt zelf bij het IMF vandaan, de VN-organisatie meldde onlangs een leencapaciteit te hebben van in totaal 1 biljoen dollar (900 miljard euro).

Veel nationale overheden hebben al maatregelen genomen om de economie te ondersteunen in deze crisistijd. Zo kondigde de Nederlandse overheid maatregelen aan met een waarde van 10 tot 20 miljard euro per kwartaal en kondigde de VS een steunpakket aan van 2 biljoen dollar. "Maar er is meer nodig", stelt Georgieva. "Er moet prioriteit worden gegeven aan gerichte fiscale steun aan kwetsbare huishoudens en bedrijven om het herstel in 2021 te versnellen en te versterken."