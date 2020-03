Het wordt steeds duidelijker welke noodpakketten overheden inzetten om hun economie te beschermen tegen de economische schade van het coronavirus. En hoewel een gezamenlijke aanpak nog ontbreekt, zitten daar al enkele flinke plannen bij.

In Italië wordt naar verluidt al gesproken over nog eens 30 miljard euro aan stimuleringen. Dit zou staan in nieuwe parlementaire documenten, meldde de Italiaanse krant Il Sole 24 Ore vrijdag. Het bedrag zou in aanvulling komen op een eerder aangekondigd pakket ter waarde van 25 miljard euro dat nu wordt besproken in het parlement.

In Duitsland is er maar liefst 750 miljard euro beschikbaar om de crisis bij families, huurders, zzp’ers en kleine en grote bedrijven te lijf te gaan. Voor iedereen is er een regeling om aanspraak te maken op steun. Zo kunnen zelfstandige ondernemers steun krijgen van maximaal 15.000 euro over een periode van drie maanden.

Verder mogen Duitse verhuurders hun huurders niet uit de woning zetten wanneer de huurder geen inkomen heeft. Als nodig neemt de regering ook een belang in grote ondernemingen om de liquiditeit te garanderen. Een deel van de steun gaat ook naar de gezondheidszorg.

Staat staat garant

In Frankrijk heeft president Emmanuel Macron al gezegd dat geen enkel bedrijf failliet zal gaan door de coronacrisis. Maar de vraag is nog wel hoe het land, dat al een relatief hoge schuldenlast heeft, dat gaat financieren. Een pakket van 45 milard euro is goedgekeurd. Dit moet werklozen en kleine ondernemingen wat financiële ruimte geven.

Verder geeft de staat garanties af ter waarde van 300 miljard euro voor grotere ondernemingen die leningen willen afsluiten. Met een staatsgarantie kunnen die bedrijven dan makkelijker aan financiering komen.

In het Verenigd Koninkrijk is een pakket van 330 miljard pond (370 miljard euro) gepresenteerd. Hierin zitten staatsgaranties en uitgestelde belastingen voor ondernemingen. Zo hoeven winkeliers en bedrijven in het toerisme de komende twaalf maanden geen belastingen te betalen. Ook worden de salarissen van werknemers de komende drie maanden voor 80 procent gedekt met maximaal 2.500 pond per maand.

ECB houdt renteniveaus laag

Eerder kondigde de Europese Centrale Bank (ECB) al aan voor nog eens 750 miljard euro aan vooral staatsobligaties op te kopen. Dit moet zorgen voor rust op financiële markten en eerder werden al staatsleningen opgekocht om het inflatieniveau, de stijging van prijzen, in de eurozone te stimuleren.

Maar fijne bijkomstigheid voor overheden is dat het ook de kosten voor lenen dempt. Zo liepen de renteniveaus van Zuid-Europese overheden op nadat de economische impact steeds meer duidelijk werd. Even werd getwijfeld of er een nieuwe eurocrisis in de maak was, maar nadat de ECB duidelijk maakte obligaties te blijven kopen, liepen de renteniveaus alweer terug.

