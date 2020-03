Winkels van Albert Heijn (AH) zijn mogelijkerwijs de komende tijd overdag soms even dicht, zodat de vakkenvullers op verantwoorde wijze de voorraden kunnen aanvullen. Dat laat algemeen directeur Marit van Egmond van het supermarktconcern vrijdag in een e-mail aan de vaste klanten weten.

Volgens Van Egmond heeft de coronacrisis veel impact op AH, op "haar medewerkers en klanten". De directeur zegt dat het bedrijf er alles aan doet om te zorgen dat mensen zo normaal mogelijk hun boodschappen kunnen blijven doen. "Al zijn we ons ervan bewust dat sommige producten er niet altijd waren in de afgelopen week."

Alle veranderingen vragen maatwerk, stelt de AH-directeur. "Afhankelijk van hoe groot de winkel is, de drukte en wanneer en hoe vaak nieuwe goederen worden geleverd." Voor kleine filialen is dat ongeveer vier keer per dag, voor grote winkels soms wel vijftien keer.

"Het kan daarom zo zijn dat wij in sommige winkels overdag de deuren even sluiten om op een veilige manier de vakken te vullen." AH heeft meer dan duizend winkels en 100.000 medewerkers.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.