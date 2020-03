Er dreigt een tekort aan condooms te ontstaan doordat de grootste condoomfabrikant ter wereld, het Maleisische Karex, de productie moest stilleggen. Daarvoor waarschuwt de producent vrijdag.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus in het land, heeft ook Karex de productie moeten staken.

Normaliter wordt een op de vijf condooms in deze fabriek gemaakt, maar in de afgelopen tien dagen is er geen enkel voorbehoedsmiddel geproduceerd. Dit alleen al scheelt 100 miljoen condooms.

"We gaan een wereldwijd tekort aan condooms zien, wat eng zal zijn", aldus directeur Goh Miah Kiat. "Ik vrees dat humanitaire projecten in Afrika niet slechts twee weken of een maand met een tekort zullen kampen, maar mogelijk enkele maanden."

Maleisië is het zwaarst getroffen land in Zuidoost-Azië. Het land heeft 2.161 besmettingsgevallen bevestigd en er zijn 26 coronapatiënten overleden. Het land zit in een lockdown. De maatregel is vooralsnog tot 14 april van kracht.

Karex probeert bij de overheid een uitzonderingspositie te krijgen om de productie toch weer te kunnen hervatten.

