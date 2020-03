Rusland staat open voor een overeenkomst met de organisatie van olie-exporterende landen (OPEC) over productiebeperkingen om zo de olieprijs te stabiliseren.

Volgens Kirill Dmitriev, hoofd van staatsinvesteringsfonds RDIF, behoort een zogeheten OPEC-plus-overeenkomst, dus inclusief Rusland, nog altijd tot de mogelijkheden.

"Gezamenlijke acties van landen zijn noodzakelijk om de wereldeconomie te herstellen. Dergelijke ondernemingen zijn ook mogelijk binnen het raamwerk van OPEC-plus", aldus Dmitriev.

Volgens Dmitriev is het daarbij noodzakelijk dat meer olieproducerende landen zich bij het OPEC-plus-initiatief aansluiten. Hij noemde geen landen bij naam, maar zei wel dat in de huidige situatie van groot belang is dat de banden tussen Rusland en de Verenigde Staten hersteld worden.

Saoedi-Arabië laat op vrijdag in een reactie spelen dat er geen contact met Rusland is geweest over een eventuele uitbreiding van OPEC-plus.

De daling van de olieprijs werd ingezet nadat onderhandelingen tussen de OPEC en Rusland over productiebeperkingen stukliepen. Saoedi-Arabië ontketende daarop een prijzenoorlog door de olie met forse kortingen aan te bieden.

De economische impact van het coronavirus en de teruglopende vraag naar olie hebben geleid tot een fors overschot met nog meer neerwaartse druk op de prijzen tot gevolg.