President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) wijst in een toelichting op het vrijdag verschenen jaarverslag op het belang van financiële buffers, waardoor Nederland een relatief gunstige uitgangspositie heeft.

"We hebben de afgelopen jaren gehamerd op het aanleggen van buffers en hierdoor hebben we de noodzakelijke weerstand opgebouwd. De les van deze crisis, want we gaan een stevige dip tegemoet, moet er dan ook op gericht zijn deze buffers op termijn weer op niveau te krijgen", aldus Knot.

Hij voegde eraan toe dat het herstelbeleid zo ingericht moet zijn dat het bijdraagt aan duurzame groei en vergroening van de economie. Wanneer er aan economisch herstel gedacht kan worden, hangt af van wanneer het virus onder controle is.

Zolang hier geen helderheid over is, houdt DNB rekening met alle scenario's. Ook als dat betekent dat de economie langer in een "winterslaap" blijft, zoals Knot het verwoordde.

Financiële buffers moeten op termijn weer op niveau gebracht worden. (Foto: DNB)

'Matigen van risico's moet vanuit overheidsfinanciën komen'

Op dit moment is DNB volop bezig met crisisbeheersing, aldus Knot. Hierdoor ziet de president sectorbreed een verschuiving naar zaken als kredietverlening en toezicht op de kapitaaleisen.

"Het is duidelijk dat dit andere tijden zijn. Overheden hebben een forse hoeveelheid nieuwe verplichtingen om de private sector te helpen. DNB kan helpen om de financieringsschuld betaalbaar te houden, mits we de tijdelijkheid van dergelijke maatregelen blijven benadrukken", aldus Knot.

Wel benadrukte hij dat het beperken van risico's vanuit overheidsfinanciën moet komen. "Het permanent financieren van overheden via de centrale bankbalans is geen goed idee", zei Knot. Daarnaast moet er volgens Knot rekening mee gehouden worden dat rente nog wel even laag zal blijven.

De rente zal nog wel even laag blijven, aldus DNB. (Foto: DNB)

'Wenselijk dat er een Europese crisisrespons komt'

DNB vindt het nog te vroeg om te zeggen wat de impact van de uitbraak van het coronavirus op banken, pensioenfondsen en verzekeraars zal zijn. DNB is in gesprek met de overheid en denkt mee in de "operationele sfeer".

Tot slot ging Knot kort in op het overleg tussen Europese regeringsleiders van donderdag. De EU-leiders konden het niet eens worden over financiële maatregelen. Volgens de bankpresident is dat niet per definitie een probleem, aangezien toch nog niet duidelijk is wat de exacte economische schade is.

"Je kunt het geld maar één keer uitgeven, dus dat moet op een gerichte en adequate manier gebeuren. Het is uiteraard wenselijk dat er een Europese crisisrespons komt, maar hoe deze eruitziet, laat ik aan de politiek."

