Nederlandse bouwmarkten volgen het beleid van de supermarkten zodat klanten kunnen blijven winkelen, maar verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk wordt beperkt. Zo wordt een maximum aantal klanten toegelaten tot de winkels en zijn openingstijden aangepast, maakt de branchevereniging voor doe-het-zelfwinkels en bouwmarkten VWDHZ vrijdag bekend.

Bij de organisatie zijn grote ketens zoals Gamma, Karwei, Hornbach en Praxis aangesloten. Volgens de organisatie moeten de bouwmarkten openblijven, omdat sommige producten onmisbaar zijn voor de consument.

"Als je een lekkage hebt of je rookmelder doet het niet meer, dan kun je niet wachten met vervanging of reparatie", stelt de VWDHZ. In de winkels worden klanten gestimuleerd een winkelwagentje te gebruiken. Dat moet het makkelijker maken om afstand van anderen te houden.

Net zoals bij veel andere soorten winkels zijn ook bij de bouwmarkten de openingstijden beperkt. "Inclusief de feestdagen", aldus de brancheorganisatie. Indien nodig wordt extra personeel of beveiliging ingezet om de maatregelen te handhaven. Ook gaan medewerkers hesjes en buttons dragen waarop staat dat iedereen 1,5 meter afstand moet houden.

