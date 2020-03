Tesla schrapt 75 procent van de werkgelegenheid in de grote fabriek in de Amerikaanse staat Nevada, maakt de landenmanager van het bedrijf in de VS vrijdag bekend. In de fabriek waar accu's worden gemaakt, blijven 2.500 medewerkers aan het werk.

Het besluit volgt op een mededeling van partner Panasonic. Dit bedrijf meldde dat de productie in de accufabriek in verband met het coronavirus zou worden teruggeschroefd. Na het geleidelijk afbouwen van de activiteiten blijft de fabriek twee weken dicht.

In de fabriek worden accu's voor de Tesla Model 3 en elektrische motoren gemaakt. "De naam Gigafactory komt van het woord 'giga', een meeteenheid die staat voor een miljard", legt Tesla op de Nederlandse website uit.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.