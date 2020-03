De Belastingdienst hanteerde doelstellingen die fungeerden als quota voor het personeel. Als er niet voldoende geld in het laatje werd gebracht door het opsporen van fraudeurs, werd het systeem aangepast, schrijven Trouw en RTL Nieuws vrijdagochtend.

Door de verscherping zouden meer fraudeurs in kaart gebracht kunnen worden waarvan geld teruggevorderd werd.

In 2018 zou binnen de fiscus zijn gewaarschuwd dat de 'minimale opbrengst' niet werd gehaald, schrijven de media. Toentertijd werden per direct tweeduizend personen met een hoog risicoprofiel extra onder de loep genomen, waarna het minimale quotum, van zo'n 25 miljoen euro, alsnog gehaald werd.

De strenge methode zou in 2013 zijn bedacht, toen het toenmalige kabinet extra wilde inzetten op fraudebestrijding, aldus de media. Er ging extra personeel naar de Belastingdienst die met nieuwe technologische middelen gingen werken. Als de fiscus de doelstelling niet haalde, was de kans groot dat de dienst zelf moest bezuinigen, schrijven Trouw en RTL Nieuws.

Commissie Donner: 'Door doelstelling ontstaat morele corruptie'

Volgens de commissie Donner, die de fiscus onder de loep nam in verband met de toeslagenaffaire, is er sprake van 'morele corruptie, omdat de overheid belang krijgt bij het stopzetten van uitkeringen en het korten van toeslagen', aldus Trouw en RTL Nieuws.

Ook lag het gevaar op de loer dat werknemers van de fiscus, voordat zij aan de slag gingen met een case, al uitgingen van fraude. Volgens de commissie Donner kregen mensen daarom geen eerlijke behandeling.

Een woordvoerder van staatssecretaris Alexandra van Huffelen erkent in gesprek met de media dat de omstreden methode is gebruikt, maar is het stopgezet nadat "het aantal ongewenste aanvragen en gevonden fraude verminderde".

Volgens de woordvoerder kan een bepaald bedrag nooit als doelstelling fungeren van de afdeling Toeslagen bij de fiscus, maar ligt de focus bij het verstrekken van toeslagen, fraudebestrijding en het corrigeren van foutieve aanvragen.