Cirque du Soleil onderzoekt saneringsmogelijkheden, waaronder een faillissementsaanvraag, aldus bronnen bij het Canadese circusbedrijf.

Cirque du Soleil kwam in de problemen door de uitbraak van het coronavirus, waardoor het genoodzaakt was voorstellingen af te zeggen. Eerder deze maand moest het daardoor 4.697 werknemers, oftewel 95 procent van zijn personeel, ontslaan.

Cirque du Soleil gaat naar verluidt gebukt onder een schuldenlast van 900 miljoen dollar (816 miljoen euro).

Het circus was afgelopen oktober nog te zien op het Haagse Malieveld. De voorstelling trok 132.000 bezoekers. Een kernteam bij Cirque du Soleil gaat vooralsnog door met het plannen van eventuele nieuwe shows later dit jaar en in 2021.

