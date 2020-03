Sommige oliesoorten worden vanwege het wereldwijde aanbodoverschot met forse kortingen verhandeld, waardoor de prijs ruim onder de 20 dollar (18,13 euro) per vat blijft.

Ondanks dat de oliefutures voor de Brent-maatstaaf op een kleine 27 dollar per vat staan, ging de belangrijkste exportolie van Rusland deze week voor 18 dollar per vat van de hand, terwijl Saoedi-Arabië zijn oliesoort voor 16 dollar per vat aanbood, zo meldt Reuters donderdag.

Vooral de olie die gebruikt wordt voor raffinage tot brandstof heeft het zwaar doordat de vraag naar benzine en kerosine terugloopt vanwege het gebrek aan weg- en vliegverkeer.

De verwachting is dat de wereldwijde vraag naar olie in de komende weken met 10 procent zal afnemen. Het Nederlandse handelsbedrijf Vitol houdt rekening met een daling van 20 procent.

Veel bedrijven schroeven dan ook hun voor dit jaar geplande investeringen terug. De zeven grootste spelers, waaronder Saudi Aramco, ExxonMobil en Shell, schrappen gezamenlijk zo'n 25 miljard dollar (22,65 miljard euro) aan investeringen.