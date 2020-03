Het besluit om kapperszaken en schoonheidssalons voorlopig te sluiten heeft bij Etos tot een fors hogere vraag naar shampoo, haarverfproducten, epileersets en producten voor gezichtsverzorging gezorgd, bevestigt een woordvoerder donderdag aan NU.nl.

Vooralsnog is er nog geen noodzaak om een maximaal aantal producten per klant in te voeren, aldus de woordvoeder. De gestegen vraag naar dergelijke schoonheids- en verzorgingsproducten kan tot een toestroom van klanten leiden, terwijl het advies is om zo min mogelijk klanten in de winkel te hebben.

Etos roept dan ook op bestellingen zoveel mogelijk online te plaatsen. Wel is de bezorgtijd bij een online bestelling met vier dagen iets langer dan normaal.

