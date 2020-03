Een recordaantal van bijna 3,3 miljoen mensen hebben in de Verenigde Staten vorige week een werkloosheidsuitkering aangevraagd, zo blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers.

Het aantal is een verviervoudiging van het vorige recordaantal in 1982. De verwachting is dat het aantal nog zal toenemen, nu de economische impact van de uitbraak van het coronavirus zich laat voelen in de Verenigde Staten.

In Californië komen 100.000 aanvragen voor een werkloosheidsuitkering per dag binnen, zo verklaarde gouverneur Gavin Newson op woensdag. "De teller staat nu op 1 miljoen aanvragen sinds 13 maart", aldus Newson.

Het werkloosheidscijfer stond vorige maand op 3,5 procent, maar economen verwachten dat dit mogelijk rond de 13 procent zal uitkomen in mei. Dat zou het hoogte percentage sinds zijn sinds 2009, toen de wereldwijde kredietcrisis voor banenverlies zorgde.

"Dit is nog maar het topje van de ijsberg", zei de hoofdeconoom van Grant Thornton Diana Swonk tegen nieuwszender NBC.

