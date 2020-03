KLM neemt vanwege de coronacrisis eerder afscheid van de Boeing 747, die door liefhebbers ook wel de 'Queen of the Skies' wordt genoemd. Zondag 29 maart landt dit type toestel voor het laatst in dienst van KLM op Schiphol.

Dat is naar verwachting om 15.20 uur in de middag, zo laat een woordvoerder van de maatschappij aan NU.nl weten.

Het gaat om een Boeing 747-400 met de naam 'City of Shanghai' en registratiekenmerk PH-BFW. De laatste vlucht van de jumbojet in dienst van KLM vertrekt vanuit Mexico-Stad.

De Boeing 747 kwam in 1971 in de vloot bij KLM en zou oorspronkelijk in 2021 na precies vijftig jaar dienst helemaal zijn uitgefaseerd. Door de coronacrisis wordt nu eerder afscheid genomen van het viermotorige - en dus minder zuinige - vliegtuig.

KLM maakte deze week bekend eveneens als gevolg van de coronacrisis het zomerseizoen in te gaan met een flink uitgedunde dienstregeling. Door de uitbraak van het coronavirus gelden er veel beperkingen voor het vliegverkeer.

