In het gunstigste geval krimpt de Nederlandse economie dit jaar met 1,2 procent door de uitbraak van het coronavirus, voorspelt het Centraal Planbureau (CPB) donderdag in een studie naar de economische gevolgen van het coronavirus.

In dit scenario gaat het CPB uit van beperkingen voor drie maanden. Na een malaise in de eerste helft van dit jaar zal de economie in het derde kwartaal weer opveren en in 2021 met ongeveer 3,5 procent groeien.

Als de beperkingen echter zes maanden lang gelden, dan zal de Nederlandse economie verder verslechteren. In dat geval krimpt de Nederlandse economie dit jaar met 5 procent, aldus het CPB.

In het ongunstigste scenario berekent het CPB wat er gebeurt als het publieke leven voor een jaar wordt stilgelegd en er meer problemen ontstaan in de financiële sector en door de situatie in het buitenland. In dit extreme geval krimpt de economie dit jaar met 7,3 procent en volgend jaar met 2,7 procent.

Verdere verspreiding van het virus voorkomen

Om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen, hebben veel horecabedrijven hun deuren gesloten. Hotels mogen openblijven, maar het aantal boekingen is gekelderd.

Ook de reisbranche verkeert in een crisis. Air France-KLM heeft eerder al ingrijpende maatregelen moeten treffen en sommige reisorganisaties hebben alle boekingen tot 1 juni geschrapt.

Verder wordt de productie in fabrieken stilgelegd of op een laag pitje gezet en kunnen honderdduizenden mensen niet meer naar hun werk.

'Er breken ruige tijden aan'

"Er breken ruige tijden aan", zegt minister Eric Wiebes (Economische Zaken) donderdag in een reactie. "Dat betekent dat we voortvarend verder moeten gaan met de uitvoering van het noodpakket voor banen en de economie."

Eerder kondigde het kabinet een noodpakket aan. In eerste instantie heeft dit pakket een omvang van zo'n 15 miljard euro.

Wiebes: "Dit pakket staat nooit stil. We doen wat nodig is. Ook zoeken we naar manieren waarop de bedrijvigheid zoveel mogelijk door kan gaan. Want iedereen weet: dit gaat pijn doen."

