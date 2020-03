ABN AMRO heeft een verlies van netto 200 miljoen dollar (183 miljoen euro) geleden door een Amerikaanse klant die de afgelopen weken tijdens de grote onrust op financiële markten heeft gespeculeerd, meldt de bank donderdag.

Het verlies wordt geboekt door de afdeling ABN AMRO Clearing. Dat onderdeel fungeert als tussenpartij voor professionele handelaren en zorgt zo voor meer zekerheid bij de handel.

De genoemde klant had een specifieke strategie bij het handelen in Amerikaanse opties en futures. Maar op een gegeven moment was deze persoon niet meer in staat om aan de minimale kapitaaleisen van ABN AMRO te voldoen.

"Om verdere verliezen te voorkomen, besloot ABN AMRO Clearing de posities van deze klant te sluiten. De impact hiervan wordt opgenomen in de resultaten van ABN AMRO over het eerste kwartaal van 2020", aldus de bank.

De bank merkt op dat ABN AMRO Clearing in het verleden lage kredietverliezen heeft geleden.