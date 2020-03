De uitbraak van het coronavirus en de gevolgen voor de Nederlandse economie hebben nog niet geleid tot een massaontslag van flexwerkers, zegt directeur Raymond Puts van werkgeversorganisatie AWVN donderdag tegen Het Financieele Dagblad (FD). AWVN vertegenwoordigt werkgevers met opgeteld vijf miljoen werknemers in dienst.

Door de virusuitbraak en de genomen maatregelen om dit in te dammen, is de economische activiteit flink verminderd in de afgelopen weken, met een lagere omzet voor bedrijven als gevolg. Toch heeft dit nog niet geleid tot een dumping van flexwerkers zegt Puts, die zich baseert op een enquête onder de eigen achterban.

"Een op de tien werkgevers geeft aan afscheid te nemen van flexibel personeel, dat lijkt mee te vallen ten opzichte van de omzetdaling die zij melden", zegt de AWVN-directeur. Uit de en`quête blijkt dat een kwart van de deelnemende bedrijven een omzetverlies van meer dan 25 procent verwacht. Slechts een op de tien bedrijven zegt een hogere omzet te verwachten.

De werkgeversvereniging wijst naar de noodmaatregelen van het kabinet, die ertoe leiden dat ondernemers toch langer hun personeel vast kunnen houden. "En we komen ook uit een heel krappe arbeidsmarkt", zegt Puts. "Bedrijven willen hun personeel vasthouden voor het moment dat het weer beter gaat."