Naar schatting zo'n vijftien- tot twintigduizend winkels hebben de deuren gesloten in verband met de verspreiding van het coronavirus, zegt onderzoeksbureau Locatus woensdag. In totaal zijn er ruim 90.000 winkels in Nederland. Topman Gerard Zandbergen baseert zich op een steekproef in Zeist.

Locatus verwacht dat er in de komende dagen nog meer winkels hun deuren zullen sluiten; enerzijds vanwege de gezondheidsrisico's en anderzijds vanwege het wegblijven van klanten.

Afgelopen maandag meldde het kabinet aangescherpt beleid voor de winkels.

Winkels mogen openblijven, maar de winkeliers moeten er onder meer voor zorgen dat klanten zich houden aan de regel dat 1,5 meter afstand moet worden gehouden.

Dat moet vanaf nu bij de ingang van de winkel duidelijk gemaakt worden. Wanneer winkeliers zich niet aan de afspraken houden, kan de burgemeester besluiten de zaak te sluiten.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.