De ophokplicht voor commercieel pluimvee wordt verlengd. Dat heeft minister van Landbouw Carola Schouten woensdag aan de Tweede Kamer laten weten. Dit is een voorzorgsmaatregel, vanwege nieuwe vogelgriepbesmettingen in Duitsland halverwege deze maand.

Op 12 februari werd de ophokplicht ingesteld vanwege een besmetting met de H5N8-vogelgriep in het Duitse Bretzfeld. Die besmetting zou de kans vergroten op gevallen in Nederland. Wilde vogels kunnen een dergelijk virus overdragen.

Vier weken na dit besluit zou een groep van deskundigen de situatie opnieuw beoordelen. Dat gebeurde op 6 maart en het risico bleek kleiner.

Dat kleinere risico zou kunnen betekenen dat de ophokplicht zou worden opgeschort, maar de minister laat nu weten dat nieuwe besmettingen op 13 en 21 maart in Duitsland toch hebben geleid tot een verlenging van de ophokplicht.

"De deskundigen hebben deze bevindingen niet in hun advies kunnen meenemen. Ik heb daarom uit voorzorg besloten de ophokplicht voorlopig in stand te houden", aldus Schouten. Over vier weken wordt de situatie opnieuw beoordeeld door de experts.