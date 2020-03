De uitbraak van het coronavirus en de bijbehorende maatregelen leiden tot een versnelde en definitieve doorbraak van boodschappen doen via internet. Dat zegt Wijnand Jongen, directeur van brancheorganisatie Thuiswinkel.org, in gesprek met NU.nl.

"De doorbraak was al ingezet, maar deze crisis versnelt dat", aldus Jongen. "Heel veel mensen bestellen nu voor het eerst hun boodschappen via internet en ervaren het gemak. Zij blijven dat in de toekomst dan ook doen." Wel zit alles qua capaciteit momenteel tegen het plafond. "Je kunt er nog wat vrachtwagentjes bij doen, maar niet veel op heel korte termijn."

Marktleider Albert Heijn kondigde eerder dit jaar al aan de capaciteit van online boodschappen doen uit te breiden. "De vraag is nu geëxplodeerd en het zal iets normaliseren, maar de opwaartse trend zet versneld door."

In 2019 werd al bijna 25 procent meer food en near food online besteld. Near food bestaat uit zaken die bij de supermarkt worden gekocht maar niet eetbaar zijn, zoals wc-papier.

Thuiswinkel.org ziet het aandeel van online boodschappen doen dit jaar minimaal verdubbelen ten opzichte van vorig jaar, toen de online omzet uitkwam op 2,2 miljard euro.

Grote groep mensen die alleen reis via internet boekten

Sowieso hebben grote groepen mensen online winkelen in deze tijd echt omarmd, wat onvoorstelbaar lijkt aangezien volgens de statistieken 96 procent van de Nederlanders van boven de vijftien jaar al online bestelde.

"In dat percentage zit een grote groep mensen die maar één keer per jaar online iets deed, zoals een reis boeken bijvoorbeeld, maar verder nooit iets kocht via internet", licht Jongen toe. "Een heel groot deel daarvan bestelt nu ook producten en diensten online, omdat thuis geleefd en gewerkt wordt."

Ook senioren weten de webwinkels beter te vinden, ziet Jongen in de statistieken.

Vorig jaar kwamen de totale online bestedingen uit op 25,8 miljard euro; een toename van 7 procent vergeleken met een jaar eerder.