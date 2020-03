Zowel de Nederlandse Spoorwegen (NS) als de tankstations zien hun inkomsten verdampen als gevolg van de maatregelen rond het coronavirus. De inkomsten waren al sterk afgenomen, deze week zet dat nog steviger door zeggen NS, Bovag en BETA.

De NS voert sinds deze week een basisdienstregeling uit, dat wil zeggen dat ruim een derde van het normale aantal reizigers de trein kan pakken, maar dat gebeurt niet. "Zaten we eerder nog op ongeveer 10 procent van het normale aantal reizigers, nu zien we dagen met 7 of 8 procent. De daling zet verder door", zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

De afname van het aantal reizigers gaat gepaard met een forse inkomstendaling. "Dat neemt ook steeds verder af. En dan gaat het niet alleen om het vervoer maar ook de inkomsten uit de koffieverkoop en dergelijke valt weg. Slechts hier en daar is nog iets open."

Branche telt zegeningen

Op de weg is het natuurlijk ook ongekend rustig en dat merken de tankstations. "Onze achterban spreekt van een omzetdaling van zo’n 50 procent", zegt een woordvoerder van de Bovag, met een marktaandeel van circa een derde. De brancheorganisatie vraagt de aangesloten pomphouders nu wekelijks een coronamonitor in te vullen en deelt deze met de overheid.

"Het is echt dramatisch", zegt een woordvoerder van de Belangenvereniging Tankstations (BETA), die de helft van de bemande tankstations vertegenwoordigt. "De omzet is meer dan gehalveerd. Niet alleen van het tanken, maar het heeft ook zijn weerslag op de shop." De BETA constateert ook dat het deze week alleen maar verder afneemt.

"Je ziet het effect van de persconferentie van Rutte terug. De ernst is daarna goed doorgedrongen." De woordvoerder zegt dat zijn branche zich nog gelukkig mag prijzen dat deze tot de vitale sectoren wordt gerekend. "Wij hebben tenminste nog omzet."

