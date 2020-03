Het hamstergedrag in Nederlandse supermarkten hield ook vorige week nog aan, blijkt woensdag uit cijfers van marktonderzoeker Nielsen. Volgens de marktonderzoeker lag de omzet in week 12 (16 tot en met 22 maart) 22 procent hoger in vergelijking met dezelfde dag vorig jaar.

De omzetgroei is iets minder in vergelijking met week 11. Toen lag de omzet volgens Nielsen 31 procent hoger dan normaal. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferde maandag dat de omzet in die week zelfs 35 procent hoger lag. Daarmee draaiden supermarkten een betere week dan de week voor Kerst, traditioneel gezien de drukste week in Nederlandse supers.

De hamsterwoede werd aangewakkerd door de maatregelen van de overheid om de uitbraak van het coronavirus in te dammen. Uit angst voor tekorten in supermarkten sloegen mensen massaal houdbare producten als pasta, rijst en groenteconserven in. Volgens het CBS lag de omzet uit handzeepverkopen in week 11 vijf keer hoger dan normaal en verdubbelde de toiletpapieromzet.

Hoewel het hamstergedrag tot lege schappen leidde, waren de problemen hier minder groot dan in het buitenland, schrijft Johan Vrancken van Nielsen. "Als we kijken naar de ontwikkeling in andere landen, dan lijkt onze bevolking rationeler dan in andere markten."

Net als supermarktketens en brancheorganisatie CBL benadrukt Vrancken dat hamsteren niet nodig is, omdat er voldoende producten zijn. "De Nederlandse retailers zijn volledig voorbereid om ons te voorzien van voedsel en andere benodigdheden, dus het is belangrijk dat de Nederlandse consument zoveel mogelijk probeert vast te houden aan zijn of haar normale aankooppatroon."

