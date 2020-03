Reisorganisaties die in verband met de beperkingen die gelden door het coronavirus vakanties annuleren, geven geen geld terug maar vouchers. Anderzijds zijn mensen die een reis hebben geboekt voor een later tijdstip, gestopt met betalen.

Dat zegt directeur Erik Jan Reuver van de Stichting Garantiefonds Reizen (SGR), die met zijn organisatie garant staat voor de 'coronavouchers'. "Reisorganisaties moeten wettelijk het betaalde bedrag binnen veertien dagen terugbetalen als een reis geannuleerd wordt, maar daar zijn ze in deze uitzonderlijke omstandigheden mee gestopt", zegt Reuver woensdag tegen NU.nl.

Hij gaat ervan uit dat de overheid deze praktijk met terugwerkende kracht zal toestaan. "In het buitenland mag het al." Volgens Reuver zijn klanten ook gestopt met het betalen van uitstaande bedragen voor vakantie voor een latere datum. "Daar zijn reisorganisaties nu ook coulant in, het is geven en nemen."

De SGR-directeur kan niet precies zeggen hoeveel vakanties inmiddels zijn komen te vervallen, maar dat loopt in de vele tienduizenden. "En ik verwacht niet dat touroperators nog reizen uitvoeren voor 1 juni, op basis van wat de overheid zegt."

Volgens hem valt het risico dat zijn organisatie loopt - de SGR heeft een 'oorlogskas' van zo'n 80 miljoen euro - wel mee. "Voor elke reis die wordt geboekt, lopen we risico aangezien we garant staan. Maar alle organisaties moeten bij ons een bankgarantie afgeven. Wij dekken dan in geval van faillissement het bedrag dat daarbuiten valt. Maar dat gebeurt zelden."