Door de overheidsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus stijgt het aantal online bestellingen in Nederland sterk, schrijft PostNL woensdag. De drukte, gecombineerd met maatregelen als contactloos bezorgen en het hoge ziekteverzuim, kan lokaal tot vertraging leiden, waarschuwt het bedrijf.

PostNL constateert dat er meer pakketjes bezorgd worden doordat consumenten minder de straat op gaan en veel fysieke winkels hun deuren hebben gesloten. Consumenten bestellen daardoor veel meer spullen online.

Naast de toename van het aantal bestelde pakketjes, ziet PostNL ook dat er meer kaarten worden verstuurd dan normaal. Volgens de postbezorger is die stijging te verklaren doordat mensen willen "laten weten dat we aan elkaar denken in deze moeilijke tijd".

PostNL benadrukt dat de bezorging momenteel nog volgens plan verloopt, maar dat de drukte, gecombineerd met de maatregelen om aan de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te voldoen en het hogere ziekteverzuim, lokaal alsnog tot vertragingen kan leiden.

"Dat wij onze post- en pakketbezorging in deze situatie kunnen voortzetten zodat de mensen thuis kunnen blijven, is een enorm groot compliment aan iedereen die bij of voor ons werkt", schrijft topvrouw Herna Verhagen.

