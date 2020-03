De Amerikaanse vliegtuigmaker Boeing verwacht de productie van zijn bestverkochte toestel, de 737 MAX, in mei weer op te pakken, meldt persbureau Reuters dinsdag op basis van ingewijden.

De productie van de cashcow van de fabrikant werd in december stilgelegd. Het lukte het bedrijf maar niet om van luchtvaartautoriteiten toestemming te krijgen om de toestellen weer te laten vliegen. De 737 MAX-toestellen blijven sinds maart vorig jaar aan de grond vanwege twee fatale crashes. Hierbij kwamen in totaal 346 mensen om het leven.

Dat Boeing verwacht de productie in mei weer op te starten, duidt erop dat het concern er vertrouwen in heeft dat de 737 MAX deze zomer weer de lucht in mag. Dinsdag zei Boeing-topman David Calhoun tegen zakenzender CNBC dat de vliegtuigmaker nog steeds mikt op deze zomer.

Het hoofdpijndossier heeft de Amerikaanse vliegtuigmaker al miljarden dollars gekost. Ook is het bedrijf niet langer de grootste vliegtuigleverancier ter wereld.

De ingewijden zeggen wel dat het coronavirus roet in het eten kan gooien. Door de virusuitbraak heeft Boeing fabrieken rond de Amerikaanse stad Seattle moeten sluiten. Tientallen medewerkers van de vliegtuigmaker zijn daar besmet geraakt met het virus. Een medewerker zou zelfs aan de gevolgen van het virus zijn overleden.

