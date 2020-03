Niet-financiële bedrijven zoals ziekenhuizen en woningcorporaties hebben een goed jaar achter de rug. Er is zelfs sprake van een recordwinst, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag op basis van nieuwe cijfers.

De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven bedroeg in 2019 ruim 264 miljard euro. Dit is het hoogste bedrag sinds het begin van de metingen in 1995.

Het vorige record werd in 2018 gebroken. Toen bedroeg de winst nog 257 miljard euro.

De toename van de winst in 2019 was volledig toe te schrijven aan de operationele winst in Nederland. De winsten van buitenlandse dochters bleven vrijwel gelijk.