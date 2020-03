Het Amerikaanse Congres is het woensdag na dagenlang onderhandelen eens geworden over een economisch steunpakket ter waarde van 2 biljoen dollar. Precieze details moeten nog worden bekendgemaakt.

Twee eerdere pogingen om tot een akkoord te komen mislukten. Democraten vonden dat er niet genoeg geld werd uitgetrokken voor de staten, ziekenhuizen en werkloze Amerikanen.

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin zei eerder dat iedere Amerikaanse familie, afhankelijk van de hoeveelheid gezinsleden, op een eenmalige gift kon rekenen van 3.000 dollar (omgerekend bijna 2.800 euro).

Volgens hem wordt de rest van het enorme bedrag ingezet om Amerikaanse bedrijven de komende drie maanden in leven te houden. "Door geld in de economie te pompen, kunnen we de situatie stabiliseren."

President Donald Trump maakte eerder al duidelijk dat hij de economische schade wil tegengaan met belastingmaatregelen. Vooral de luchtvaart, die kampt met een enorme malaise door het virus, zou kunnen rekenen op steun.

Trump vertelde dinsdag dat hij de Amerikaanse economie medio april weer volledig op de rails wil hebben. "Je kunt een land vernietigen door het stil te zetten. Ons volk wil weer aan het werk". Trump benadrukte wel dat social distancing in acht genomen moet worden, terwijl er gefocust moet worden op de bescherming van ouderen.

