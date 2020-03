De Bijenkorf viert dit jaar het 150-jarig bestaan, maar het feestje verloopt door het coronavirus anders dan gedacht. De winkels zijn sinds een week gesloten, festiviteiten zijn afgelast.

Op 23 maart 1870 werd de Bijenkorf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Maar liefst 150 jaar later staat het bedrijf daar nog steeds ingeschreven. Begin maart kondigde de keten van luxe warenhuizen een reeks festiviteiten aan om de verjaardag te vieren.

"De evenementen hebben we twee weken geleden uitgesteld", laat een woordvoerder weten. Op de dag van de verjaardag was het de bedoeling dat eenzame ouderen een taartje zouden komen eten in de winkels. Ook dat feestje ging niet door. "We hebben alsnog zevenhonderd taartjes bezorgd bij zorginstellingen in steden waar de Bijenkorf een vestiging heeft."

En dat zijn er zeven tegenwoordig. Onderdeel van de festiviteiten zijn feestelijk aangeklede etalages, die zijn er nog wel zegt de woordvoerder. Maar het concern zag zich vorige week wel genoodzaakt de winkels juist daags voor de daadwerkelijke verjaardag te moeten sluiten.

Het begon met een fourniturenwinkeltje in Amsterdam

Online is de winkel nog wel open en met de webshop is de Bijenkorf vandaag de dag ook aanwezig in buurlanden Duitsland en België. "Dit jaar breiden we dat uit met Oostenrijk en Frankrijk." Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan maken 150 merken een speciale uitvoering van hun meest iconische product, die zijn wel gewoon te bestellen.

En de Stichting Cultureel Erfgoed de Bijenkorf geeft een boek uit over de geschiedenis van het warenhuis. Het begon met een fourniturenwinkeltje aan de Nieuwendijk in Amsterdam, dat magazijn de Bijenkorf heette. Waarom, dat is niet bekend.