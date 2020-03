Supermarktketen Albert Heijn (AH) heeft de reclamecampagnes rond de hamsterweken tijdelijk stopgezet. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf desgevraagd.

De hamsters hebben voorlopig het veld moeten ruimen naar aanleiding van de negatieve bijklank die 'hamsteren' heeft gekregen, door het gedrag van consumenten sinds het coronavirus Nederland in de greep heeft. "Op dit moment vinden we het niet gepast een campagne met hamsters te doen", zegt de woordvoerder.

De aanbiedingen, zijn er wel gewoon verzekert de AH-woordvoerder. "Deze week ook. Wel hebben we de reclame iets teruggeschroefd; we adverteren er niet over op radio en televisie." Wat het heeft gekost om de hamstercampagnes te schrappen, wil de woordvoerder niet zeggen.

Albert Heijn introduceerde de hamsterweken ongeveer tien jaar geleden. In de campagnes figureren hamsters als een soort striptekenfilmpersonages. Ook zijn de beestjes in het verleden uitgebracht als knuffelbeestjes in diverse gedaantes, die te koop waren bij de supermarkt.