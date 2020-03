Naast Corendon, annuleren ook TUI Nederland en Sunweb vakantiereizen voor de langere termijn. Corendon heeft alle reizen tot 1 juni opgeschort. TUI en Sunweb zijn terughoudender en hebben de reizen tot respectievelijk eind april en medio april stilgelegd, hoewel dat per bestemming kan verschillen.

TUI Nederland, de grootste touroperator van Nederland, is ook nog druk bezig met het terughalen van vakantiegangers uit het buitenland. Dinsdag landen twee TUI-vluchten op Schiphol met vakantiegangers die terugkeren uit Curaçao, Bonaire en Suriname, laat een woordvoerder van de reisorganisatie aan NU.nl weten.

Vrijwel alle vakantiegangers die via TUI een pakketreis (accommodatie en reis) hadden geboekt, zijn weer terug in Nederland. Maar volgens de woordvoerder zijn nog lang niet alle reizigers terug.

"Er zijn nog enkele zorgwekkende situaties van mensen die ter plaatse in quarantaine gehouden worden." Ook klanten die alleen een ticket hadden geboekt, zijn nog niet terug. "Op verschillende verre bestemmingen hebben we nog ruim vierhonderd reizigers zitten. Een speciaal team is druk bezig hen terug te krijgen", aldus de woordvoerder.

Een race tegen de klok, maatschappijen stoppen met vliegen

Het gaat dan om plaatsen als Denpasar (Indonesië), Bangkok (Thailand), Cartagena (Colombia) en Colombo (Sri Lanka). "Het is een race tegen de klok, want de lijndienstmaatschappijen stoppen met vliegen." Maandag werd bekend dat het ministerie van Buitenlandse Zaken samen met de reisorganisaties en verzekeraars probeert reizigers terug te halen.

Touroperator Sunweb heeft vooralsnog de reizen tot medio april geschrapt. "We kijken daarbij naar de reisadviezen van het ministerie, naar het beleid van het betreffende land en naar wat de luchtvaartmaatschappijen die de reizigers vervoeren doen", legt een woordvoerder uit. Zo zijn toeristen tot eind april niet welkom in Griekenland.

Sunweb heeft in verband met alle onzekerheden ook de betalingstermijn voor de restbetaling van de vakanties aangepast. Normaal gesproken moet zes weken voor vertrek de volledige reissom zijn betaald, dat is nu teruggebracht tot twee weken voor vertrek. De vakantiegangers van Sunweb zijn inmiddels wel allemaal weer thuis.

Alle reisorganisaties geven reizigers inmiddels vouchers in plaats van hun geld terug als een reis is geannuleerd. "Deze oplossing wordt ondersteund door de ANVR en de SGR staat garant voor het volledige bedrag en de volledige geldigheidsperiode van deze vouchers", stelt Sunweb.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.