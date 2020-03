Budgetvlieger Ryanair verwacht door het coronavirus zeker tot juni geen passagiersvluchten meer uit te kunnen voeren, schrijft het bedrijf dinsdag op Twitter. De Ierse budgetmaatschappij gaat haar vliegtuigen nu aanbieden aan Europese overheden om burgers terug te halen of het verplaatsen van essentiële zorgartikelen.

"De ervaring in China leert ons dat het ongeveer drie maanden duurt voordat het virus wordt ingedamd en het aantal besmettingen minder wordt. Daarom verwachten we niet dat we in april of mei nog vluchten zullen uitvoeren, al hangt het natuurlijk af van adviezen van overheden", schrijft de maatschappij.

Vorige week meldde het bedrijf al dat het de meeste vluchten zou schrappen, op een klein aantal tussen Ierland en Groot-Brittannië na.

Ook andere vliegmaatschappijen hebben de afgelopen weken noodgedwongen het mes in het vliegschema moeten zetten. Zo schrapte KLM vorige week tot 90 procent van de totale vliegcapaciteit en zei het Duitse Lufthansa voorlopig nog maar 5 procent van het aantal vluchten uit te kunnen voeren. Ook easyJet schrapte het grootste deel van de vluchten.