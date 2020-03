AB InBev, de grootste bierbrouwer ter wereld, heeft de winstverwachting voor 2020 helemaal laten varen. De bierbrouwer heeft daartoe besloten vanwege de grote impact van de uitbraak van het coronavirus, schrijft het bedrijf dinsdag.

Eind vorige maand schreef de eigenaar van biermerken Corona, Stella Artois en Budweiser nog een verlaging van de brutowinst voor afschrijvingen en rente te verwachten van 2 tot 5 procent in het hele jaar. Toen was het COVID-19-virus voor het overgrote deel in China te vinden, inmiddels is het virus verspreid over ten minste 177 landen.

Daarom gelden de eerdere verwachtingen niet meer. "Sinds eind februari is de omvang en zwaarte van het virus alleen maar toegenomen", schrijft AB InBev. Dit heeft vervolgens geleid tot restricties voor klanten zoals social distancing en de sluiting van een groot gedeelte van de horeca, wat de grootste bierbrouwer ter wereld raakt.

"Gezien de onzekerheid, de volatiliteit en de snelle ontwikkelingen van de pandemie in de markten waarin AB InBev actief is, laat de brouwer zijn vooruitzichten voor 2020 los vanwege het coronavirus", aldus het bedrijf.