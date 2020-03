Supermarkten en drogisterijen voeren per direct een deurbeleid in. Per tien vierkante meter mag er één klant in een vestiging. Als de supermarkt vol is, moeten klanten buiten wachten.

Dit meldt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) dinsdag. Het gebruik van een winkelwagen wordt verplicht in supermarkten, ook als een klant maar één product nodig heeft.

Bij sommige vestigingen zijn al beveiligers aanwezig om klanten tegen te houden. Als de ketens nog geen beveiliger hebben, moet ander personeel het beleid afdwingen.

Het kabinet meldde maandag verscherpte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. Zij riepen op om altijd minimaal 1,5 meter afstand te houden in de openbare ruimte.

