Het aantal TOTO Sportweddenschappen heeft te lijden onder het feit dat veel evenementen en wedstrijden vanwege het coronavirus niet doorgaan. De Nederlandse Loterij ziet een daling van "tientallen procenten", zo meldt een woordvoerder op dinsdag.

Volgens de Nederlandse Loterij is er op dit moment simpelweg niet zo veel mogelijk. Zo wordt er wereldwijd nog slechts in een handvol competities gevoetbald.

"Mensen die het wedden an sich leuk vinden, pakken ook deze wedstrijden mee, maar over het algemeen hebben we de helft minder traffic op de website dan in een regulier weekend", aldus een woordvoerder.

De Nederlandse Loterij houdt het wereldwijde sportaanbod in de gaten en zal wedstrijden vooralsnog aan blijven bieden. Pas aan het eind van het jaar wordt duidelijk wat de impact van het coronavirus op de cijfers is.

Onlinewedkantoor 888 Holdings gaf eerder op dinsdag een winstwaarschuwing af vanwege de daling van het aantal sportevenementen en wedstrijden.

