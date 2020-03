De inkoopmanagersindexen (PMI's) voor de Europese Unie, belangrijke graadmeters voor economische activiteit, hebben de grootste daling ooit doorgemaakt.

Alle belangrijke noteringen komen onder de 50 uit, hetgeen een krimp betekent. De notering van dienstverlening daalt van 52.6 naar 28.4, het laagste niveau in 22 jaar. Productie lag met een notering van 39.5 in ruim tien jaar niet zo laag.

"De economische activiteit in de Eurozone is ingestort in maart op een manier die de daling ten tijde van de wereldwijde credietcrisis overtreft. De PMI van maart wijst op krimp van het bruto binnenlandsproduct (gdp) van 2 procent per kwartaal", aldus Chris Williamson, hoofdeconoom bij IHS Markit. Ook de werkgelegenheid zit in een duikvlucht, zegt Williamson in zijn commentaar.