Philips gaat de productie van beademingsapparatuur voor de behandeling van coronapatiënten in de komende weken flink opvoeren. Het is nog maar de vraag of deze apparaten de oversteek naar Europa kunnen maken, de Verenigde Staten zouden deze apparaten namelijk kunnen confisqueren.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vorige week een wet uit de jaren vijftig van stal gehaald. Deze Defense Production Act geeft de president het recht om in de VS geproduceerde apparatuur in eigen land te houden.

De twee Philips-fabrieken waar beademingsapparatuur wordt gemaakt, staan in de VS: de ene in de staat Californië en de andere in Pennsylvania. Trump zou de wet dus kunnen gebruiken om beademingsapparaten van Philips in de VS te houden.

"We zijn hier bezorgd om, ja", stelt een woordvoerder van Philips. De fabrikant van medische apparatuur maakte zondag bekend de productie van beademingsapparatuur in de komende acht weken te willen verdubbelen om de productie vervolgens in de twee maanden daarna opnieuw te verdubbelen.

De productie wordt opgevoerd omdat landen wereldwijd met tekorten kampen door de uitbraak van het coronavirus. "Het verhogen van de productie lukt alleen als alle landen in het productieproces meewerken", zegt de woordvoerder. Toeleveranciers van de assemblagefabrieken in de VS zitten namelijk ook in Europa en Azië en zouden eventueel dwars kunnen gaan liggen als de Amerikanen besluiten de beademingsapparatuur voor zichzelf te houden.

Zover is het echter nog lang niet, benadrukt de Philips-woordvoerder. "We zijn in gesprek met de VS en andere overheden en hopen dat we er samen uit kunnen komen."

