INretail, de brancheorganisatie die circa de helft van de non-foodwinkels in Nederland vertegenwoordigt, is blij met de aangescherpte regels met betrekking tot het coronavirus die het kabinet maandagavond aankondigde. "Het is heel goed dat de winkels open mogen blijven, waarbij de veiligheid voorop staat", zei een woordvoerder tegen NU.nl.

Winkeliers moeten er onder meer voor zorgen dat klanten zich houden aan de regel dat 1,5 meter afstand moet worden gehouden. Dat moet vanaf nu bij de ingang duidelijk gemaakt worden. Wanneer winkeliers zich niet aan de afspraken houden, kan de burgemeester besluiten de zaak te sluiten.

"De volksgezondheid staat voorop", zegt de woordvoerder van INretail. "Als daar sluiting voor nodig is, dan is dat zo." Volgens de organisatie hebben veel winkels zelf al een goed beleid bedacht om het risico van verdere verspreiding van het virus te beperken. "Zoals de supermarkten, maar ook tuincentra. Aan de hand daarvan zijn we protocollen aan het opstellen."

Die handelen onder meer over tape op de vloer om de afstand van 1,5 meter te markeren, het aantal klanten dat tegelijkertijd in de winkel is te tellen en consumenten bij de deur, mondeling of met een poster, te informeren over de regels. "De veiligheid begint niet in de winkel, maar al voor de winkel."