Vliegtuigfabrikant Boeing sluit tijdelijk de fabrieken in de staat Washington, nadat daar de noodtoestand werd afgekondigd. Bijna de helft van al het Boeing-personeel wereldwijd werkt in dat gebied, met fabrieken in onder meer Everett, Renton, Aubum en Frederickson.

Boeing bouwt de productie vanaf maandag af, waarna de operaties vanaf woensdag helemaal stil zouden moeten liggen. "De productie wordt in ieder geval voor veertien dagen gestaakt", laat Boeing weten. In Washington is het aantal besmettingen met het coronavirus relatief hoog.

In de periode dat de fabrieken stilliggen, zullen aanvullende schoonmaakwerkzaamheden worden uitgevoerd. Kantoorpersoneel kan verder werken vanuit huis. Werknemers die hun werk niet thuis kunnen uitvoeren, worden tien dagen doorbetaald. "Dat dekt de hele periode af van veertien kalenderdagen waarin de sluiting geldt."