Supermarkten hebben in de tweede week van maart meer omzet gedraaid dan in de week voor kerst, traditioneel de drukste week in Nederlandse supermarkten. De omzet lag 11 procent hoger, schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. De omzet in week 11 (9 tot en met 15 maart) lag 35 procent hoger in vergelijking met dezelfde week vorig jaar.

Vooral de omzet van houdbare producten, zoals rijst, pasta en groenteconserven als blikken tomaten, nam procentueel gezien sterk toe. De omzettoename van rijst was van alle voedingsmiddelen met ruim 150 procent het grootst. Deze omzet was dus meer dan 2,5 keer zo hoog als in een normale week.

Ook kochten Nederlandse consumenten veel meer handzeep en toiletpapier. De omzet van handzeep lag vijf keer hoger ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, terwijl de omzet uit toiletpapier verdubbelde.

De uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die daarop volgden, zorgden voor angst bij een deel van de Nederlandse bevolking. Deze groep ging vervolgens over tot hamsteren, wat tot lege schappen in de supermarkten leidde.

Meerdere oproepen om hiermee te stoppen van supermarkten, brancheorganisatie CBL en zelfs minister-president Mark Rutte leidden niet tot een vermindering van het hamstergedrag. Sterker nog: supermarktketens zeiden donderdag (week 12) nog in gesprek met NU.nl dat het nog steeds veel drukker was dan normaal.